بدء تنفيذ التجارب العملية لمواجهة السيول بالسويس

بدأت اليوم الأربعاء التجربة العملية لإدارة أزمة السيول بمدن محافظة السويس، للوقوف على مدى إمكانية وجاهزية الأجهزة المعنية؛ لمواجهة السيول بالمحافظة.

وأوضح محافظ السويس اللواء أحمد حامد – في تصريح – أن شركات ومصانع خليج السويس والعين السخنة بدأت اليوم التدريب عمليا على مواجهة السيول وأي احتمالات لحدوث سيول قادمة من جبال عتاقة، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بالإعداد لتنفيذ تجربة مواجهة السيول وقياس قدرة السدود بالعين السخنة غدا الخميس.

وأضاف أن الشركة المصرية لصناعة الأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية (إبك) قامتا بتنفيذ تجارب عملية مشتركة للتدريب علي مواجهة السيول .

وأكد المحافظ أنه تقرر أن يجري غدا تجربة حية على مخرات السيول بالعين السخنة خاصة مع تغير المواسير المستخدمة بالمخرات والتي كان قطرها صغير وتقرر أن يتم تركيب مواسير جديدة قطرها 12 سم وتم تشكيل لجنة من الري والإسكان والأحياء والزراعة لمتابعة عمليات تطهير المخرات بالإضافة إلى إجراء صيانة للسدود الخاصة بالسيول خاصة الموجودة بالقرب من شركة “سوميد بالعين السخنة” ، وهي سدود هامة للغاية لحماية المنشآت.

أ ش أ