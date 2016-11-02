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"التموين" تصادر 43 طن أرز و 5728 كيلو سكر وزيت بحوزة تجار فى الغربية

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"التموين" تصادر 43 طن أرز و 5728 كيلو سكر وزيت بحوزة تجار فى الغربية "التموين" تصادر 43 طن أرز و 5728 كيلو سكر وزيت بحوزة تجار فى الغربية

>الغربية - عادل ضرة

تمكن مفتشو مديرية فى محافظة الغربية، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين من ضبط 43 طن أرز شعير و5728 كيلو سكر وزيت تمويني مربوط صرفها على بطاقات التموين، قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأُلقى القبض على "أحمد م م 40 سنة " تاجر مقيم بقرية بشبيش مركز المحله، لقيامه بتجميع 43 طن ارز بقصد حجبها وحبسها عن التداول لرفع اسعاره، وتحقيق ارباح طائلة دون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر 58996 جنح مركز المحله 2016.

 

كما تم ضبط اسلام م ا 38سنة، صاحب محل بقاله تموينيه بقرية طنباره مركز المحلة، مقيم بذات الناحيه وبحوزته 3940 عبوة سكر تموينى مربوط صرفها على البطاقات التموينيه، و 1332 عبوة زيت تموينى مربوط صرفها على البطاقات التموينيه فى المحضر 58662 جنح مركز المحلة 2016.

 

وضبطت ايمان ف ي ،47سنة  المسئوله عن محل بقاله تموينيه ملك زوجها زكى محمد ابراهيم بقرية دمرو مركز المحلة، وبحوزتها  1840 عبوة سكر تموينى مربوط صرفها على البطاقات التموينيه، و 3888 عبوة زيت تموينى مربوط صرفها على البطاقات التموينيه، وتحرر عن ذلك المحضر 58695 جنح مركز المحلة 2016 .

 


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