السفير الألماني: لا داعي لإصدار تحذيرات أمنية للرعايا في مصر

أكد السفير الألماني بالقاهرة “يوليوس جيورج لوي”، أنه لا داعي لإصدار تحذيرات أمنية احترازية للمواطنين الألمان المقيمين في مصر.

وأشار “لوي”، إلى أن السفارة تتابع الأوضاع الأمنية التي تتوتر – أحيانًا – في بعض أرجاء البلاد، مؤكدًا أن لا ضرورة – حاليًا – لاتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين الألمان.

وأعلن السفير الألماني بالقاهرة – في مؤتمر صحفي تعقده السفارة – عن بدء فعاليات الأسبوع الألماني في الصعيد الذي تشارك فيه مؤسسات ثقافية واقتصادية، للتعريف بالنشاطات الألمانية.

ومن المقرر أن تستمر ما بين 19 وحتى 22 نوفمبر الجاري في محافظات الأقصر، قنا، المنيا، وسوهاج.