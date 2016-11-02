دورة تدريبية متخصصة عن النشر الدولى بطب بيطرى قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت وحدة خدمة المجتمع بالتعاون مع قسم اﻷنسجة والخلايا والمعمل المركزي بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس دورة تدريبية متخصصة وذلك لتمكين الباحثين من النشر الدولي في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه وإشراف عام الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتور على معوض وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والدكتورة سعديه عبد الفتاح مدير وحدة خدمة المجتمع، وتأتي الدورة في إطار حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بها بما يعزز فرص حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات.

وحاضر فى الندوة الدكتورة أمال عرفات أستاذ ورئيس قسم اﻷنسجة والخلايا واشرف على تنظم الدورة الدكتورة داليا منصور مدير المعمل المركزي وأستاذ طب الطيور واﻷرانب، والدكتور سامح مجد الدين المحاضر بالدورة ومدير المعمل المركزي والمدرس بقسم الفسيولوجي.

وتهدف الدورة التي إلى تنمية قدرات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بحيث يستفيد المتدرب في كيفية التعامل وتحليل الصورة الهسيتوباثولوجية وصورة البيولوجية الجزيئية من حيث الرقم والحجم والشكل والطول، وتتناول الدورة أيضا حساب المساحة، حصاءات قيمة بكسل من التحديدات المعرفة من قبل المستخدم. ويمكنه قياس المسافات والزوايا ويمكنه إنشاء مخططات توزيع التواتر للكثافة و مخططات الملف الشخصي، الخطية وهو يدعم وظائف معالجة الصور المعيارية مثل معالجة التباين، الشحذ والصقل، كشف الحافه و الترشيح المتوسط.

كما يتوفر برنامج كتطبيق يقوم التطبيق بالتحولات الهندسية مثل تغيير الحجم، التدوير ، والإنقلاب يمكن تكبير الصورة تصل إلى 32:1 أو تصغيرها وصولا الى 1:32. جميع وظائف التحليل والمعالجة متوفرة في أي عامل تكبير ويدعم البرنامج أي عدد من النوافذ في وقت واحد ، مقيدة فقط بالذاكرة المتاحة.

كما يتم من خلال البرنامج تحليل الصور العلمية وكيفيه الاستفادة منها في نشر الأبحاث العلمية و عد الخلايا وتحليل الصور المستخرجه من تفاعل البلمرة المتسلسل وأيضا الصور المستخرجة من تحليل البروتينات.

ويشترك بالدورة حوالي ٣٥ متدرب من داخل وخارج الجامعة من كليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والصيدلة والطب البشري ومن المعاهد والمراكز البحثية وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئه التدريس.