شركة مياه القناه تواصل برنامجها للتوعية بإستهلاك مياه الشرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال عادل عبد المنعم مدير إعلام شركة مياه القناه أن إدارة الإعلام والتوعية بالشركة واصلت اليوم برنامج ندوات التوعية والخاصة بترشيد مياه الشرب والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي عن طريق المعالجة فى وذلك إطار برامج إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية.

وعقدت الندوة بمدرسة القديس يوسف وبحضور ميرى بولين مدير مدرسة القديس يوسف وسميرة عبد العال أخصائي الإعلام بالمجمع الإعلامي وبإشراف عواطف أندراوس مدير المجمع وتم استعراض مراحل تنقية المياه والدور الذي تقوم به محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي ، فى هذا المجال من خلال القطاعات المتخصصة التى تشمل المعامل والجودة والتشغيل والصيانة والدعم الفني فى منظومة متكاملة تهدف لمتابعة التطوير والتكنولوجيا المستخدمة فى هذه المجالات

وأشار عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية إلى أهمية التمسك بالسلوكيات الايجابية الخاصة بترشيد استهلاك المياه كونها سلوكا دينيا ثقافيا حضاريا وأن يكون هناك دور للتلاميذ والطلاب فى نقل المعارف التى يتفاعلون معها إلى عدد كبير من زملائهم لكي تتسع الفائدة فى هذه المنظومة.

وقام سيف شعلان مدير التوعية بعرض وسائل الترشيد وتجنب السلوكيات السلبية مشيرا إلى استمرار عقد هذه الندوات والوعد بإقامة محاضرة قريبة بحضور قطاع المعامل والجودة للتعرف على أخطار الفلاتر وضبط الأملاح التى تترتب على استخدامها.