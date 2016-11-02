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القبض على عاطلين سرقا 24 سيارة بالجيزة

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القبض على عاطلين سرقا 24 سيارة بالجيزة القبض على عاطلين سرقا 24 سيارة بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين متهمَين بسرقة 24 سيارة بالجيزة، حيث تم ضبطهما بمنطقة الشيخ زايد وبمواجهتهما إعترفا بما نسب إليهما، وارشدا عن السيارات المسروقة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تفيد تورط "محمدزم" و"محمد.ا" عاطلين بسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهما على فدية.

 

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا بسرقة 24 سيارة ملاكى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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