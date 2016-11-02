تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق.. منع مالك عدلي من السفر إلى باريس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقي مالك عدلي، من السفر إلى باريس.

جاء ذلك تنفيذًا لقرارٍ من قاضي التحقيق في إحدي القضايا، حيث تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس، تقدم الراكب مالك عدلي للسفر على الطائرة، وبوضع بيانات اسمه على كمبيوتر الجوازات، تبين مدرج بقوائم الممنوعين من السفر، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا.

وتم إبلاغ عدلي، بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه، فيما سمح له الخروج.