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ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات البورصة الصباحية

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ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات البورصة الصباحية ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات البورصة الصباحية

أرشيفية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأريعاء، على ارتفاع ملحوظ بدعم من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعلى راسها مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 2.21 % ليسجل مستوى 8634.56 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 2.29 % مسجلا 1363.54 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 2.82 % ليبلغ 8652.42 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.58 % ليبلغ مستوى 349.06 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.72 % مسجلا 822.17 نقطة.

واصلت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الصعود الهادئ بدعم من مشتريات محلية ويتصاعد الترقب لتحريك سعر الصرف لتحريك السوق.

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