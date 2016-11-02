ضبط 6500 طن دقيق وسكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 6 أطنان ونصف دقيق وسكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة قد شنوا برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم 4237 س ج أ "نقل" قيادة / إسلام ا.ع. 19 سنه سائق محملة بكمية ( 3.500 ) طن دقيق بلدى مدعم.



>وبمواجهته اعترف بحيازته للدقيق المضبوط بقصد بيعه بالسوق السوداء وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط " صلاح صاحب محل زيوت وشحوم سيارات لقيامة بتجميع كمية ( 2500 ) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط صاحب محل بقاله تموينى لقيامة بالتصرف فى كمية ( 2.900 ) طن سكر تموينى، ( 3600 ) زجاجة زيت طعام تموينى مدعم من حصص المقررات التموينية المخصصه للبيع بالبطاقات التموينية بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل بقاله تموينى لقيامة بتجميع (252 ) زجاجة زيت تموينى مدعم وحبسها عن التداول للمواطنين لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم .

وتم ضبط صاحب محل لبيع المستلزمات الطبيه لحيازته (200 ) صاروخ ألعاب نارية محظورة وتحرر المحضر اللازم.

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