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ضبط 13 طن سكر ومكرونة وزيت طعام مجهول المصدر بالمنيا

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ضبط 13 طن سكر ومكرونة وزيت طعام مجهول المصدر بالمنيا ضبط 13 طن سكر ومكرونة وزيت طعام مجهول المصدر بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط كميات كبيرة من السلع الأساسية مجهولة المصدر.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن بالمنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط "أحمد.ج" 35 سنة من مغاغة صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وبداخله 5 أطنان و500 كيلو مكرونة مجهولة المصدر، و"أحمد.ج" من سمالوط صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وبداخله 5 أطنان و250 كيلو سكر مجهول المصدر، و"صفوت.ع" صاحب مخزن وبداخله طن و920 كيلو أرز، وطن و195 كيلو زيت، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

 

 


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