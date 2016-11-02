مصرع عجوز سقطت من الطابق الرابع بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

سقطت سيدة عجوز من الطابق الرابع فى الإسكندرية، إثر اختلال توازنها، أثناء تواجدها بشرفة الشقة سكنهما.

تلقى المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، بلاغا بسقوط سيدة من أعلى العقار سكنها الكائن بشارع البيطاش الرئيسى وتوفيت، وبالانتقال تبين وجود جثة "ف. م"- 72 سنة ربة منزل أمام العقار سكنها بالطريق العام ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

بسؤال زوجها "ف. م" - 83 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء تواجد زوجته بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت على الأرض، ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.