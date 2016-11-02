ضبط طنى زيت وسكر تموينى و43 طن أرز بحوزة بقالين وتاجر بالمحلة

الغربية - إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمباحث التموين بالغربية، حملة مكبرة على الأسواق تستهدف ضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية لمستحقيها من المواطنين.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، والرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، يفيد بتمكن ضباط المباحث من ضبط "ا م ا" 38 سنة، صاحب محل بقالة تموينيه بقرية طنبارة التابعة لدائرة مركز المحلة، وبحوزته عدد 3940 عبوة سكر تموينى، و1332 عبوة زيت تموينى، وضبط "ا ف ى" 47 سنة، المسئولة عن محل بقالة تموينية ملك زوجها "زكى م ا" بقرية دمرو التابعة لدائرة مركز المحلة، وبحوزتها عدد 1840 عبوة سكر تموينى، وعدد 3888 عبوة زيت تموينى.

حررت المحاضر 58662 و58695 جنح مركز المحلة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، من ضبط تاجر حجب كميات كبيرة من أرز الشعير عن التدوال بالأسواق لرفع سعره لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق.

كان العميد الخواجة مدير مباحث التموين، تلقى إخطارا من الرائد حسام الغريب رئيس مباحث تموين المحلة وسمنود، من ضبط "أحمد م م" 40 سنة تاجر مقيم بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة، وبحوزته 43.50 طن أرز شعير بقصد حجبه عن التدوال لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق.

وبسؤال المتهم، اعترف بما أسفرت عن التحريات، وأكد ملكيته للمضبوطات فى محضر رقم 58996 جنح مركز المحلة.