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أمريكا تشيد بتقدم القوات العراقية فى معركتها لتحرير الموصل

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أمريكا تشيد بتقدم القوات العراقية فى معركتها لتحرير الموصل أمريكا تشيد بتقدم القوات العراقية فى معركتها لتحرير الموصل

بريت ماكغيرك

أشاد المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بريت ماكغيرك، بالتقدم الذى أحرزته القوات العراقية فى معركتها لتحرير الموصل.

وقال ماكغيرك – فى تصريح خاص لراديو “سوا” الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الجنود العراقيين يضحون بحياتهم من أجل الانتصار فى المعركة، وأضاف أن تحرير الموصل أصبح مسألة وقت، داعيًا بالمقابل إلى توخى الحذر من طبيعة العدو والمعركة.

وأكد دعم الولايات المتحدة للقوات العراقية والكردية وكل القوات التى تقاتل “داعش” فى الموصل.

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية – فى بيان – أن القوات العراقية تمكنت أيضا من الدخول إلى منطقة جديدة المفتى فى الساحل الأيسر للمدينة ضمن المحور الجنوبى الشرقي.

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