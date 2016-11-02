أديل: معرضة للإكتئاب.. وبدأ الأمر عندما توفي هذا الشخص

كشفت النجمة البريطانية أديل Adele أنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة عندما أنجبت إبنها، وخضعت للعلاج النفسي عندما كانت أصغر سناً لما وصفته بأنه "جانب مظلم للغاية".

وقالت المغنية العالمية، التي أوشكت على الإنتهاء من جولة استمرت عشرة أشهر بمناسبة صدور ألبومها (25)، في حديثها لمجلة Vanity Fair لعدد ديسمبر/كانون الأول، إنها ستكون سعيدة إذا لم تقم بأي جولة أخرى.

أديل البالغة من العمر 28 عاماً، تابعت: "لا أزال أود أن أسجل أغاني، لكني سأكون راضية إذا لم أسمع صوت التصفيق مرة أخرى. أقوم بالجولات فقط لأرى كل من دعموني. لا أهتم بالمال".

وأضافت المغنية التي فازت بجائزة "غرامي" عشر مرات والمعروفة بأغانيها الحزينة مثل إن الأغاني الحزينة تجذبها. وأردفت: "لدي جانب مظلم للغاية. أنا معرضة للإكتئاب بشكل سهل.. يمكنني أن أصاب به وأن أخرج منه بمنتهى السهولة. بدأ الأمر عندما توفي جدي عندما كنت في العاشرة من عمري تقريباً، ورغم أنه لم تراودني أفكار انتحارية فقد خضعت للعلاج النفسي مرات كثيرة".

وتابعت قولها: " لم أختبر هذا الشعور منذ رزقت بإبني، واستطعت الخروج من حالة اكتئاب ما بعد الولادة".

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