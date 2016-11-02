أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق أودى بحياة 13 شخصًا

Google+ Print
رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق أودى بحياة 13 شخصًا رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق أودى بحياة 13 شخصًا

ارشيفية

قالت الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن حريقًا اندلع فى منطقة ملاه على مشارف العاصمة هانوي أدى إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل فى حادث نادر دفع رئيس الوزراء أن يطالب بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن مخالفات السلامة.

وقال شاهد، إن الحريق بدأ فى وقت الغذاء أمس الثلاثاء، فى منطقة سكنية مزدحمة على مشارف هانوي وامتدت النيران بسرعة إلى ثلاثة منازل متجاورة فيما علت سحب من الدخان الأسود فى الجو، وفقًا لـ”رويترز”.

وقالت الحكومة فى بيان، اليوم الأربعاء، إن أطقم الإطفاء لم تتمكن من إخماد الحريق إلا بعد ساعتين ليتيحوا لعمال الإنقاذ بدء عمليات البحث عن الضحايا.

وقالت الحكومة فى بيان فى وقت سابق إن رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك “أصدر توجيهات لشرطة هانوى بالإسراع فى التحقيق وتحديد السبب والتعامل بصرامة مع أى مخالفات”.

وطالب فوك أيضا حكومة مدينة هانوي بإغلاق ملاه ومطاعم تتقاعس عن اتخاذ تدابير وقائية.

وقالت الحكومة إن الشرطة المسؤولة عن مكافحة الحرائق أمرت بتفتيش عاجل لمراجعة تدابير الوقاية من الحرائق فى الأماكن العامة بالمدن الكبرى فى أرجاء البلاد والتركيز بشكل خاص على صالات الغناء والمراقص والحانات والمطاعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل