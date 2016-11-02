رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق فى حريق أودى بحياة 13 شخصًا

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن حريقًا اندلع فى منطقة ملاه على مشارف العاصمة هانوي أدى إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل فى حادث نادر دفع رئيس الوزراء أن يطالب بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن مخالفات السلامة.

وقال شاهد، إن الحريق بدأ فى وقت الغذاء أمس الثلاثاء، فى منطقة سكنية مزدحمة على مشارف هانوي وامتدت النيران بسرعة إلى ثلاثة منازل متجاورة فيما علت سحب من الدخان الأسود فى الجو، وفقًا لـ”رويترز”.

وقالت الحكومة فى بيان، اليوم الأربعاء، إن أطقم الإطفاء لم تتمكن من إخماد الحريق إلا بعد ساعتين ليتيحوا لعمال الإنقاذ بدء عمليات البحث عن الضحايا.

وقالت الحكومة فى بيان فى وقت سابق إن رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك “أصدر توجيهات لشرطة هانوى بالإسراع فى التحقيق وتحديد السبب والتعامل بصرامة مع أى مخالفات”.

وطالب فوك أيضا حكومة مدينة هانوي بإغلاق ملاه ومطاعم تتقاعس عن اتخاذ تدابير وقائية.

وقالت الحكومة إن الشرطة المسؤولة عن مكافحة الحرائق أمرت بتفتيش عاجل لمراجعة تدابير الوقاية من الحرائق فى الأماكن العامة بالمدن الكبرى فى أرجاء البلاد والتركيز بشكل خاص على صالات الغناء والمراقص والحانات والمطاعم.