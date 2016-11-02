ولي عهد الفجيرة : الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التعليم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التعليم، تحقيقاً لرؤية الإمارات الساعية لمواجهة كل التحديات المستقبلية، مشيداً بالدور الفاعل للجامعات والكليات والمعاهد في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة لدعم مسيرة التطوير في الدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، صباح أمس، حفل تخريج 148 طالبا في جامعة عجمان بالفجيرة من الدفعة التي حملت شعار «أمة تقرأ» احتفاء بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2016 عاماً للقراءة في الدولة.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بقاعة الشيخ خليفة للاحتفالات بالفجيرة، سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أول قانون من نوعه للقراءة واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للقراءة، يمثل بادرة حضارية في المنطقة وترجمة حقيقية بأن الاستثمار في الإنسان قبل العمران مبدأ ثابت لا يتغير في الدولة من أجل ضمان استدامة مسيرة التنمية والازدهار التي بدأت في مطلع السبعينيات من القرن العشرين على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - محورها التركيز على العلم والمعرفة وتوفير التعليم لكل فئات المجتمع.

من جانبه شكر الدكتور علي أبو النور مدير جامعة عجمان بالفجيرة، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على تشريفه الحفل، مشيرا إلى أن تخريج الطلبة تحت شعار «أمة تقرأ» يأتي ترجمة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2016 عاماً للقراءة في دولة الإمارات ونموذجاً يحتذى به في تعزيز وترسيخ القراءة سبيلاً لتحصيل العلوم ونشر المعارف.

وثمن الدكتور علي أبو النور الدعم والرعاية المستمرة للعلم وطلبته من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حيث يعد ذلك تجسيدا عمليا للمكانة التي ينالها العلم والتعلم وتحظى بها القراءة على نطاق إمارة الفجيرة.

وكرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، يرافقه سعيد بن محمد الرقباني، والدكتور علي أبو النور الطلبة المتميزين، وتم توزيع الشهادات على الخريجين، كما تسلم سموه درع الجامعة التي قدمها سعيد بن محمد الرقباني.