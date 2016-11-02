وصول 1215 راكبًا وتداول 138 شاحنة لميناء نويبع

البحر الأحمر عماد عرفة

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة دودو وعلى متنها 214 سيارة قادمة من جدة كما تغادر السفينة غزالة وعلى متنها 700 طن سيارات وبصل وكابلات متجهة إلى جدة.

أضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 333 راكب و101 سيارة و16 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 55 راكب و55 شاحنة كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 454 راكب و34 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 127 راكب و5 سيارة و2 شاحنة فيما غادرت السفينة العبارة امانة وعلى متنها 583 راكب و43 سيارة و29 شاحنة والعبارة الرياض وعلى متنها 260 راكب و61 سيارة و6 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 7 راكب و16 شاحنة.

وأوضح يوسف، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 613 راكب و10 تريلا و6 براد و1 سيارة و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 536 راكب و7 تريلا و12 براد و1 سيارة والعبارة ايلة وعلى متنها 66 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 17 براد و12 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 221 راكب و2 سيارة و9 تريلا و8 براد و405 طرد سمك والعبارة ايلة وعلى متنها 59 راكب و10 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 32 براد و15 تريلا.