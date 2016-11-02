إصابة ضابطين وأمين شرطة إثر اقتحام سيارة لكمين الصالة الموسمية بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، حادث اقتحام سيارة لكمين طريق الصالة الموسمية.

وأسفر الحادث عن إصابة ضابطين، وأمين شرطة، فضلًا عن سائق السيارة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشرطة، لتلقي العلاج.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن فوجئ رجال الأمن في كمين طريق الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بسيارة سياحة بها سائق وسائحة تقتحم سدادات الكمين، وتصطدم بشدة في رجال الأمن.

وأسفر الحادث عن إصابة المقدم حازم فوزي عبد العزيز ، الملازم أول كريم محمد، أمين شرطة بدر مدني، وسائق السيارة.

وتبين أن اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة وراء الحادث.

وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة .