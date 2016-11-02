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منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية تطالب بممرات آمنة فى الموصل

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منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية تطالب بممرات آمنة فى الموصل منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية تطالب بممرات آمنة فى الموصل

ارشيفية

دعت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية غير الحكومية المجتمع الدولي بفتح “ممرات آمنة” لخروج المدنيين العراقيين من مدينة الموصل العراقية، حيث يوجد 600 ألف طفل بين العالقين فى المدينة، التى تحاول القوات العراقية استعادتها من تنظيم داعش الارهابي.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الطفل فى العالم وجود نحو 600 ألف طفل بين المدنيين المحاصرين فى معقل تنظيم “داعش” فى مدينة الموصل، داعية إلى فتح ممرات آمنة مع دخول القوات العراقية إلى المدينة.

وذكرت المنظمة البريطانية فى بيانها “إنها مرحلة حساسة لحماية الأطفال وفتح ممرات آمنة تتيح خروج 1.5 مليون مدنى بشكل آمن، بينهم 600 ألف طفل ما زالوا محاصرين فى المدينة”.

وقال مدير مكتب المنظمة فى العراق، ماوريتسيو كريفيلارو إن “المدنيين الأبرياء يواجهون خطرا متزايدا مع كل يوم يبقون فيه داخل الموصل”. وأضاف “لا يمكننا الجلوس وانتظار وضع آخر كحلب، بينما لا تزال الفرصة سانحة لإخراج الأطفال من منطقة الحرب”.

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