قررت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاع الأمواج .

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية قد قررت إغلاق البوغازين، أمس الثلاثاء، نتيجة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح رئيس الهيئة اللواء مدحت عطية، أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، وسلامة الملاحة البحرية .

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو على الأرصفة لتفريغ حمولاتها وفقا لأولوية التراكي .

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