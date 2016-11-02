وزير النقل يبحث مع وزير التجارة السنغافوري فرص التعاون المشترك

التقى الدكتور جلال السعيد وزير النقل اليوم الأربعاء، الدكتور كو بو كوون وزير التجارة والصناعة السنغافوري؛ لبحث سبل التعاون في قطاعات النقل المختلفة، وبحثا فرص الاستثمار المتاحة في الموانئ المصرية، وبخاصة في ميناءي الإسكندرية ودمياط .

وأوضح السعيد – في تصريح له اليوم – أن الهدف من اللقاء هو الاستفادة من خبرات الجانب السنغافوري في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية، خاصة وأن الوزارة ستطرح قريبا عددا من المناطق اللوجستية للاستثمار في مدينتي 6 أكتوبر وبرج العرب.

من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن الاستعداد لنقل التجارب الناجحة في موانئ سنغافورة إلى الموانئ المصرية، خاصة وأن فرص النمو في الاقتصاد المصري واعدة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات التي تساعد على نمو قطاع النقل البحري، وزيادة تنافسية الموانئ المصرية .

أ ش أ