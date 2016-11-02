بالصور.. القوات المسلحة تساهم فى رفع آثار السيول بالبحر الأحمر وسوهاج

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت عناصر القوات المسلحة جهودها فى دعم ومعاونة أجهزة الدولة للتغلب على الآثار الناجمة عن السيول التى تشهدها محافظتى البحر الأحمر وسوهاج، والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين فى المناطق الأكثر تضررًا .

واستمرت العناصر الفنية والتخصصية التابعة للقوات المسلحة المنتشرة فى محيط مدينة رأس غارب مواصلة العمل نهارًا وليلاً على مدار 24 ساعة الماضية مدعومة بطلمبات نزح وكسح المياه والرمال المترسبة داخل المنازل والمدارس، والمنشأت الحكومية والخدمية وإعادة حركة السير الطبيعية بالشوارع والميادين الرئيسية، وشفط المياه من الشوارع والأحياء الضيقة الأكثر تأثراً داخل المدينة .

وفى صعيد مصر، واصلت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية معاونة المتضررين من موجه الطقس السيئ التى ضربت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا بمحافظة سوهاج، وتوزيع 50 ألف عبوة من المواد الغذائية ومتطلبات الإعاشة للمتضررين، ودفع قافلة طبية مدعمة بكافة التخصصات لتقديم الكشف الطبى وتقديم الأدوية لأبناء هذه المناطق، وقافلة أخرى بيطرية لتقديم الدعم البيطرى لممتلكاتهم من الأغنام والماشية.

كما تم دفع مخبز آلى بطاقة 15 ألف رغيف لدعم الجهود الإدارية المقدمة للمواطنين، فى حين استمرت عناصر المهندسين العسكريين فى إزالة الأطماء وفتح الطرق، ودفع لجنة فنية لحصر الخسائر، ووضع أنسب الحلول الهندسية للتغلب على أثار السيول بهذه المناطق .

وأكد اللواء أح يحيى الحميلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لدعم المتضررين من السيول، واستعادة الحياة إلى طبيعتها بهذه المناطق، وتقديم الدعم الكامل للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى جنوب مصر .

من جانبهم أثنى المواطنين على سرعة إستجابة القوات المسلحة وباقى قطاعات الدولة لرفع الآثار المترتبة عن السيول وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم ولأسرهم .