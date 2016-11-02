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عادل إمام يصل تونس اليوم لتكريمه بمهرجان «أيام قرطاج»

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عادل إمام يصل تونس اليوم لتكريمه بمهرجان «أيام قرطاج» عادل إمام يصل تونس اليوم لتكريمه بمهرجان «أيام قرطاج»

عادل امام

يصل مساء اليوم الأربعاء، الفنان الكبير عادل إمام إلى تونس للمشاركة في فعاليات مهرجان صفاقس السينمائي، ولحضور احتفالية تكريمه من مهرجان أيام قرطاج السينمائية المقام حاليا، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 5 من الشهر الجاري.

وقررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي عمل احتفالية كبيرة لتكريم “الزعيم” عادل إمام عن مشواره الفني الكبير والذي امتد لعشرات السنوات، وقدم خلاله أعمالا متنوعة حققت نجاحات غير مسبوقة .

وسيكون عادل إمام في مقدمة حضور فيلم “أغسطينوس ابن دموعها” الذي يفتتح “أيام صفاقس السينمائية”، للمخرج سمير سيف، وهو إنتاج مشترك بين تونس، والجزائر.

أ ش أ

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