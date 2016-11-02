«FBI» ينشر تحقيقًا قديمًا بشأن مرسوم عفو أصدره بيل كلينتون

نشر مكتب التحقيقات الفدرالى “أف بى آي” تحقيقا قديما أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون فى اليوم الأخير لولايته.

ونشر التقرير، طبقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكترونى للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء فى تغريدة نشرها المكتب الإدارى المتخصص بأرشفة الوثائق التى يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام.

ويأتى نشر هذا التقرير الذى حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التى فجرها مدير أف بي آى جيمس كومي بإعلانه إعادة فتح التحقيق الفدرالي فى استخدام المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكترونى الحكومي فى مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية، وفق ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

والتقرير الواقع فى 129 صفحة والذى أغلق فى 2005 يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش الملياردير الذى توفى فى 2013 وكان ملاحقا فى قضايا تهرب ضريبى وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.