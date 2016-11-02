4 علامات تؤكد أن جسمك بحاجة إلى إجازة وليس زيارة طبيب

كتبت رانيا سعد الدين

كثير من الدراسات تؤكد أن الأشخاص الذين يعملون فى وظائف تحتاج إلى البقاء ساعات عمل محددة وطويلة تصاب أجسامهم بالكثير من الأمراض والأوجاع المزمنة ولكن قبل أخذ القرار بزيارة الطبيب من الأفضل أن يحصلوا على أجسامهم إجازة لبعض أيام وهذا حسب موقع "healthycures".

1- أوجاع العنق

إذا كنت تعانى من أوجاع فى العنق لا يجب أن تتوقع أنك تعانى من مشكلة كبيرة أو تناول عقاقير لبسط العضلات أو تسكين الألم كل ما عليك التفكير فى الأمور الجيدة والإنجازات المستقبلية وهذا كفيل على السيطرة على الألم.

2- الأكتاف

يستيقظ بعض الأشخاص وهم يشعرون بأن أكتافهم تحمل الكثير من الأثقال، وأنهم لم يحصلو على قسط كاف من النوم ، وقبل التوجه للطبيب عليك الحديث مع أحد الأفراد فيما يقلق فى حياتك، تحدث بصوت عالى هذا سيخفف عنك كثير من الوجع.

3- مشاكل أعلى الظهر

عند الشعور بألم فى الجزء الأعلى من الظهر يكون بسبب تعرض الشخص لقلق أو خوف من مجهول أو لدية مشاكل عاطفية ليس لها حلول، وفى حالة حصوله على الدعم اللازم من العائلة وأصدقاء العمل تبدأ الأعراض بالاختفاء.

4- أوجاع أسفل الظهر

الخوف من الخسائر المادية أو المعنوية تجعل الفرد دائمًا فى حالة من التوتر والقلق التى تؤثر على منطقة أسفل الظهر، والمفاصل أحيانًا وقبل الذهاب للطبيب يمكن للفرد الحصول على أيام إجازة ليستطيع أن يعيد ترتين أمورة من جديد والحد من التوتر الذى يشعر به فدائمًا خروج التوتر من جسم الإنسان يتسبب فى وصول نسب الهرمونات إلى حالة الثبات