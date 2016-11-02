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اليوم.. رئيس الرقابة المالية ونقيب الصيادلة ضيفا «ممكن» على «CBC»

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اليوم.. رئيس الرقابة المالية ونقيب الصيادلة ضيفا «ممكن» على «CBC» اليوم.. رئيس الرقابة المالية ونقيب الصيادلة ضيفا «ممكن» على «CBC»

الإعلامية ريهام إبراهيم

تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج “ممكن” المذاع على شاشة “CBC”، شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

ويكشف سامي – خلال الحوار – عن تفاصيل عمل الهيئة في الـ3 سنوات الماضية، وما أبرز التحديات التي واجهته، وكيف تخطاها، وما هي خطته للنهوض بالهيئة خلال الفترة المقبلة.

ويحل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة – في فقرة أخرى من البرنامج – ضيفًا للحديث عن أزمة نقص الأدوية والمحاليل في الأسواق، ما أبرز الأدوية الناقصة في السوق المصري، وكيف يمكن توفيرها.

كما يتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية في ، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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