بعد 8 أشهر زواج.. "هبة" عذراء وتطلب الطلاق من زوجها لأنه "مبيعرفش"

دمياط -عبده عبد البارى

أقامت الزوجة "هبة.ف" 37 عاما دعوى طلاق ضد زوجها "ب .ع" 47 عاما أمام محكمة الأسرة بدمياط، تتضرر من زوجها الذى تزوجته بعقد شرعى فى أكتوبر 2015 لعدم مقدرته على معاشرتها جنسيا لمدة 8 أشهر كاملة.

وأكدت الزوجة أن زوجها لم يستطع معاشرتها جنسيا على الإطلاق، وظلت لمدة 8 أشهر من بداية الزواج عذراء، وطالبته مرارا وتكرارا بضرورة العرض على طبيب متخصص، إلا أنه رفض وتعلل بكثرة العمل والمشاغل.

وقالت فى دعواها: خدعنى بعد أن وعدنى بالوعود الوردية وأغرانى بالثراء المادى والحياة الناعمة، حيث إنه ميسور الحال.

وطلبت الزوجة الطلاق واتهمت زوجها بالغش والتدليس بعد اكتشافها أنه سبق له الزواج عرفيا من كثيرات، وقالت إنه يعانى من "العنة الجنسية " و"مبيعرفش خالص رغم محاولتها العديدة لمساعدته على معاشرتها واستعمال كافة أنواع المنشطات الجنسية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل".

جدير بالذكر، أنها طلبت فى دعواها تطليقها طلقة بائنة لغشه وتدليسه، وإثبات دعواها بندب الطب الشرعى لفحصه، وبيان مدى قدرته على المعاشرة الزوجية، وعما إذا كان يعانى من العنة الجنسية قبل الزواج أم بعده مع الاحتفاظ بحقوقها الكاملة فى التعويض المعنوى والأدبى عما أصابها من أضرار.