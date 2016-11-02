طائرات التحالف العربي تقصف عدة مواقع للحوثيين في صنعاء

شهدت جبهة نهم بمحافظة صنعاء، معارك عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن طائرات التحالف العربي قصفت عدة مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية فى منطقة بني بارق شرق صنعاء.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن، فقد أسفرت إحدى غارات التحالف عن تدمير ناقلة جند فى منطقة بني بارق شرق صنعاء.

وفى ذات السياق، كثفت مدفعية الجيش من ضرباتها على مواقع المليشيات الانقلابية فى مزارع الخضراء فى جبهة ميدى بمحافظة حجه، مما أدى إلى تدمير عربة كاتيوشا.

وفى محافظة تعز اليمنية، تمكن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف اليوم من تحرير عدة مواقع جديدة كانت تسيطر عليها المليشيا الانقلابية فى المحافظة.