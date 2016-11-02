حملة كلينتون تدعو مكتب التحقيقات الاتحادي للإفصاح عن علاقة ترامب بروسيا

دعا كبير مساعدي هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مكتب التحقيقات الاتحادي أمس، للإفصاح عما يعرفه عن أى علاقات بين دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وروسيا.

واتهم روبر موك، مدير حملة كلينتون الانتخابية مكتب التحقيقات الاتحادي، بعدم الإنصاف من خلال نشر تحقيق فى ممارسات البريد الإلكتروني لكلينتون مع التزام الصمت بشأن المرشح الجمهوري.

وقالت مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات الاتحادي، فتح تحقيقًا أوليًا فى الأشهر الأخيرة فى مزاعم تشير إلى أن ترامب أو مساعديه ربما قاموا بمعاملات مثيرة للشكوك مع روس أو شركات روسية لكن المكتب لم يعثر على أدلة لفتح تحقيق كامل، ولم يناقش مكتب التحقيقات هذا التحقيق علنا.

وعبرت كلينتون عن ثقتها فى أن مكتب التحقيقات الاتحادي لن يجد شيئا يمثل مشكلة.