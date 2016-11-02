رئيس حكومة الوفاق: اجتماع لندن يهدف لبحث الأزمة الاقتصادية فى ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أن الاجتماع الوزاري المقام فى لندن يهدف بشكل مباشر إلى الوقوف على المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى حل الأزمة الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال.

وأوضح السراج فى تصريح أنه استعرض فى بداية الاجتماع الوضع السياسي وتأثيره على الوضع الاقتصادي فى ليبيا، وما تواجهه البلاد من مصاعب وتحديات متراكمة، مضيفًا أنه قدم لمحة عن التحديات التى تواجه المجلس الرئاسي.

وأفاد المكتب الإعلامى للسراج بأن الاجتماع ناقش أيضًا سبل حل أزمات السيولة وسعر الصرف وتدهور إنتاج النفط والتحديات التى تواجه عمل المجلس الرئاسى فى ظل الانقسام الحالى وزيادة وتيرة الصراع، مضيفًا أن الاجتماع الوزاري أعقبه اجتماع المنتدى الاقتصادي الذى يستمر ليومين، بحضور كل من المفوض بوزارة التخطيط فى حكومة الوفاق وممثلين عن المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، ومجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين المحليين والدوليين.