المركز الروسى فى سوريا: ارتفاع عدد مناطق وقف إطلاق النار لـ877

أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة فى سوريا، أن عدد المناطق السورية المنضمة إلى اتفاق وقف إطلاق النار ارتفع إلى 877 منطقة.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، فى بيان له أوردته قناة “روسيا اليوم” الليلة، إن العدد ارتفع عقب انضمام 4 مناطق جديدة للهدنة، اثنتان منها فى اللاذقية واثنتان فى حماة.

وأكد أن المفاوضات مستمرة بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية مع القادة الميدانيين من الجماعات المسلحة غير المشروعة فى قرية معظميه جبل الشمس بمحافظة دمشق، وكذلك فى محافظات حمص وحماة والقنيطرة.

وأشار المركز إلى أن عدد الجماعات المسلحة، التى أعلنت التزامها بشروط وقف الأعمال العدائية، لم يتغير وهو 69 جماعة حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن تسجيل 41 خرقا للهدنة من قبل المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.