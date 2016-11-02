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الحكومة تناقش أزمة السيول وتحديد سعر صرف الدولار في اجتماعها اليوم

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الحكومة تناقش أزمة السيول وتحديد سعر صرف الدولار في اجتماعها اليوم الحكومة تناقش أزمة السيول وتحديد سعر صرف الدولار في اجتماعها اليوم

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أرشيفية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة جهود الوزارات المعنية والمحافظات المتضررة من السيول، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع آثار السيول من المناطق المنكوبة، خاصة مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، والتي شهدت كارثة إنسانية.

كما يبحث الاجتماع الأسبوعي للحكومة آلية تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح ورئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، ويتطرق الاجتماع أيضا لإجراءات توحيد سعر الصرف حتى تكون هناك قيمة عادلة للجنيه المصري، إضافة إلى مستجدات قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ويتابع رئيس الوزراء كافة الملفات الأمنية والاقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة، ومشروعات القوانين التى تعمل عليها .

كما يأتي اجتماع الحكومة بعد مثول المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان بجلسته العامة المسائية، أمس الأول الاثنين، للرد على تساؤلات النواب فيما يتعلق بملف زيادة الأسعار بصورة مخيفة والنقص الحاد في السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز.

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