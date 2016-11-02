قررت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية، هدوء سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج .

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية، قررت، أمس الثلاثاء، إغلاق البوغازين نتيجة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح رئيس الهيئة اللواء مدحت عطية، أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو على الأرصفة، لتفريغ حمولاتها وفقًا لأولوية التراكي .

أ ش أ