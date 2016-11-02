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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

أرشيفية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية، هدوء سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج .

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية، قررت، أمس الثلاثاء، إغلاق البوغازين نتيجة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح رئيس الهيئة اللواء مدحت عطية، أنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو على الأرصفة، لتفريغ حمولاتها وفقًا لأولوية التراكي .

أ ش أ

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