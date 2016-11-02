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ياسمين سعيد تقدم «الجمعة في مصر» على شاشة «MBC»

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ياسمين سعيد تقدم «الجمعة في مصر» على شاشة «MBC» ياسمين سعيد تقدم «الجمعة في مصر» على شاشة «MBC»

الإعلامية ياسمين سعيد

كتبت – إنجي لطفي

تستعد الإعلامية ياسمين سعيد، لتقديم أولى حلقات برنامجها الجديد “الجمعة في ”، والمقرر بثه على شاشة “MBC مصر”، ابتداءً من الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

“الجمعة في مصر”برنامج توك شو أسبوعي يتناول الشأن الإخباري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفني والرياضي.

يذكر أن ياسمين سعيد، قدمت من قبل برنامج “مصر الآن” على شاشة “MBC مصر”، ثم تقدمت بإجازة لمدة عام من أجل إنهاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، وأخيرًا تم تجديد التعاقد معها خلال شهر مايو الماضي لتستعد لتقديم برنامج ” الجمعة في مصر”.

 

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