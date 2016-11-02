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بدء سحب 110 كراسات لـ«إسكان الأوقاف» بمدينة بدر

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بدء سحب 110 كراسات لـ«إسكان الأوقاف» بمدينة بدر بدء سحب 110 كراسات لـ«إسكان الأوقاف» بمدينة بدر

الإسكان الاجتماعي – أرشيفية

بدأت الإدارة العامة للإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، أمس، الثلاثاء، فى استقبال المواطنين من راغبى التقدم وسحب كراسات الشروط لإسكان الشباب بمدينة بدر، بنظام التمليك.

 وقامت الهيئة بتنظيم حركة الدخول والخروج وإجراءات التقديم من خلال عدد من موظفى الإدارة العامة للأمن بالهيئة، فى استقبال المواطنين واصطحابه من باب الدخول ومراحل التقديم، التى تتراوح ما يقارب من 20 إلى 30 دقيقة، ويستمر سحب وتقديم الكراسات حتى آخر الشهر.

 وأكد المهندس مصطفى حنفى، مدير عام الإسكان بالأوقاف، أن الهيئة طرحت 2116 وحدة سكنية بمدينة بدر بمساحة من 55 إلى 80 مترا بنظام التمليك لسكان القاهرة الكبرى والعاملين بها.

 وأضاف حنفى، أن القرعة سوف يتم تصويرها للشفافية، مضيفا أنه تم سحب 110 كراسة شروط للوحدات كاملة التشطيب، وذلك بمقدم 25% من قيمة الوحدة، والتى تتراوح ما بين 100 إلى 130 ألف مبدئيا بدعم 10 آلاف من سعر الوحدة تخصم من المقدم بقسط سنوى.

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