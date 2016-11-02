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الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23

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الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23 الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوبه نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط بما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
> الصغرى العظمى

القاهرة 18 23

الإسكندرية 17 22

مطروح 16 21

بورسعيد 20 23

دمياط 20 24

بلطيم 18 24

الإسماعيلية 16 23

السويس 17 24

العريش 17 23

نخل 12 22

طابا 15 21

الطور 18 25

مرسى علم 21 26

الغردقة 21 27

شرم الشيخ 20 26

رفح 15 22

كاترين 12 20

سيوة 16 24

المنيا 17 24

الفيوم 17 24

رأس سدر 18 24

أبوسمبل 21 31

وسط الدلتا 18 23

أسيوط 16 25

سوهاج 17 28

الأقصر 18 30

أسوان 21 32

شلاتين 22 29

حلايب 23 27

الوادى الجديد 19 28

قنا 19 29

نويبع 20 26

السلوم 15 21

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