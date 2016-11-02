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رئيس مجلس النواب الأمريكي يوصت لصالح «ترامب» دون المشاركة في حملته الانتخابية

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رئيس مجلس النواب الأمريكي يوصت لصالح «ترامب» دون المشاركة في حملته الانتخابية رئيس مجلس النواب الأمريكي يوصت لصالح «ترامب» دون المشاركة في حملته الانتخابية

دونالد – أرشيفية

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان،  أنه صوت لصالح المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب, مؤكدا أنه لن يشارك في فعاليات حملته للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية أمس الثلاثاء عن رايان قوله, إنه أعطى صوته لترامب من خلال عملية التصويت المبكر.

وتنظم حملة ترامب تجمعات انتخابية في ولاية ويكسونسن مسقط رأس رئيس مجلس النواب إلا أن الأخير لن يشارك فيها.

وسبق أن أعلن رايان – عقب تسريب مقطع صوتي لترامب بشأن النساء – أنه سيترك حرية الاختيار لزملائه لاختيار مرشحهم المفضل بغض النظر عن انتمائه الحزبي ما أثار غضب رجل الأعمال الذي وصف رايان بأنه ضعيف وغير فعال.

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