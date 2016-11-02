رى الغربية: على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء

الغربية – عادل ضرة

أكد المهندس حسن خطاب مدير عام الرى فى محافظة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك شبكة رى تخدم زمام 300 ألف فدان بمحافظة الغربية، وحال حدوث ازدحامات فى الشبكة يتم سحب المياه من الأفرع الرئيسية بالشبكة وصرفها على نهر النيل فرع رشيد عن طريق هدار التخفيف الموجود بمدينة بسيون.

وأكد "خطاب" أنه يمكن سحب المياه من الشبكة حال حدوث سيول أو حادث طارئ ويسهل التحكم فى التصرفات الخاصة بارتفاع وانخفاض منسوب المياه.

وأضاف مدير عام الرى بالغربية نحن على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء، ولدينا 15 ماكينة رفع نقالى ذات تصريف 300متر مكعب / ساعة، يمكن الدفع لمكان الحدث والسيطرة عليه بالإضافة إلى أن مصبات الترع على المصارف والتى تعمل بحالة جيدة، ويتم صيانتها بصفة دورية بالإضافة إلى أن جميع معدات الإدارة فى مشروع الصيانة الوقائية سواء اللوادر أو القلبات أو الحفارات سيتم الدفع بها حال حدوث أى طوارئ وجميعها تعمل بصورة جيدة بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للمجارى المائية طبقا لعقود التطهيرات وطبقا للبرنامج الزمنى الوارد فى العقد.