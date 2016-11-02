أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رى الغربية: على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء

Google+ Print
رى الغربية: على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء رى الغربية: على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء

>الغربية – عادل ضرة

أكد المهندس حسن خطاب مدير عام الرى فى محافظة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك رى تخدم زمام 300 ألف فدان بمحافظة الغربية، وحال حدوث ازدحامات فى الشبكة يتم سحب المياه من الأفرع الرئيسية بالشبكة وصرفها على نهر النيل فرع رشيد عن طريق هدار التخفيف الموجود بمدينة بسيون.

وأكد "خطاب" أنه يمكن سحب المياه من الشبكة حال حدوث سيول أو حادث طارئ ويسهل التحكم فى التصرفات الخاصة بارتفاع وانخفاض منسوب المياه.

وأضاف مدير عام الرى بالغربية نحن على أتم الاستعداد لحدوث أى سيول خلال موسم الشتاء، ولدينا 15 ماكينة رفع نقالى ذات تصريف 300متر مكعب / ساعة، يمكن الدفع لمكان الحدث والسيطرة عليه بالإضافة إلى أن مصبات الترع على المصارف والتى تعمل بحالة جيدة، ويتم صيانتها بصفة دورية بالإضافة إلى أن جميع معدات الإدارة فى مشروع الصيانة الوقائية سواء اللوادر أو القلبات أو الحفارات سيتم الدفع بها حال حدوث أى طوارئ وجميعها تعمل بصورة جيدة بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للمجارى المائية طبقا لعقود التطهيرات وطبقا للبرنامج الزمنى الوارد فى العقد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل