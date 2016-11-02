غلق باب التحويل الورقى بجامعة السادات عقب اكتمال طاقتها بنسبة 100٪

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور عصام الدين متولى – القائم بعمل رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، عن غلق باب التحويل الورقى من وإلى جامعة مدينة السادات للعام الجامعى 2016/2017، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للطلاب قد اكتملت بنسبة 100% بجميع كليات الجامعة.

وكانت الجامعة فتحت باب التحويل الورقى فى وقت سابق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والفنية والمعادلة العربية والأجنبية والطلاب الراغبين فى التحويل من كليات الجامعات المصرية إلى جامعة مدينة السادات والعكس.