رئيس "مستثمرى الصعيد": قرارات الرئيس ستحيى الصعيد وستغير مسار الاستثمار به

اسيوط - ضحا صالح

قال أيمن البغدادى، رئيس جمعية مستثمرى صعيد مصر للاستثمار والتنمية وعضو جمعية المستثمرين بالمناطق الصناعية وعضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، إن جميع القرارات التى اتخذها الرئيس السيسي، أمس، الثلاثاء، بخصوص الاستثمار والمناطق الصناعية مثمرة، وستحيى الصعيد وستغير مسار الاستثمار بالصعيد بأكمله.

وقال البغدادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانا سيجذب المستثمرين العرب والأجانب والمصريين للاستثمار بالصعيد، وأن قرار الموافقة على الاعفاء من الضريبة والأرباح لمشروعات الاستصلاح للأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية قرار صائب وسيتيح فرص كبيرة للزراعة واستصلاح الأراضى وإنتاج محاصيل.

وأشار البغدادى إلى أن قرار الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض قرار جيد، وسيشجع المستثمرين على الاستثمار بالصعيد ولكن كان الأولى فى ظل الظروف الاقتصادية للدولة وخاصة للصعيد، إعفاء للمشروعات الصناعية الموجودة حاليا من الضرائب على الأرباح لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم ويطبق الإعفاء على المصانع الجديدة والمقامة فعليا والمتعثرة والمتوقفة عن العمل نتيجة الثورات والظروف الاقتصادية السيئة منذ 2011 وتعرض المصانع للسرقات والإفلاس والتوقف.

وأضاف البغدادى أن القرار يشمل الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، وأنه كان لابد أن يشمل ذلك القرار وتلك الإعفاءات جميع المصانع المقامة فعليا والمتوقفة منذ فترة.

وعن الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى فائدة 5٪‏، قال البغدادى إنه لابد من استفادة المصانع المتوقفة والمتعثرة من مبادرة البنك المركزى للتمويل بتلك الفائدة وذلك لاحتياج غالبية المصانع بالصعيد للتمويلات الضخمة وتقصير البنوك فى إقراض المصانع بالصعيد على مدار السنوات السابقة.