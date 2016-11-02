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اليوم.. شيخ الأزهر يترأس الجولة الرابعة للحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبوظبى

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اليوم.. شيخ الأزهر يترأس الجولة الرابعة للحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبوظبى اليوم.. شيخ الأزهر يترأس الجولة الرابعة للحوار بين حكماء الشرق والغرب بأبوظبى

>كتب لؤى على

يترأس اليوم، الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

 

وتنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الإنجليكانية تحت عنوان "نحو عالم متفاهم متكامل" وذلك فى الفترة من الثانى وحتى الثالث من نوفمبر الجارى.

 

ومن المقرر أن يلقى الإمام الأكبر الكلمة الرئيسة فى افتتاح الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب فى حضور جاستن ويلبى، رئيس أساقفة كانتربرى رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وممثلى الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين.

 

وتتناول جلسات الحوار التى تنعقد على مدار يومين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: التعددية الدينية، مبادرات وتجارب فى العيش المشترك والتسامح، إضافة إلى دور الأديان فى تعزيز المواطنة، كما تعقد جلسة خاصة لغرض المبادرات الناجحة مثل مبادرة بيت العائلة المصرية.

 

يذكر أن الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلق فى يونيو 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار الذى انعقدت ثالث جولاته فى مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر الماضى.


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