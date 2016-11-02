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بالفيديو.. دوين جونسون يتنكر بزي "بوكيمون" من أجل طفلته

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الأربعاء 02-11-2016 01:39

بالرغم من كرهه لشخصية الكرتون الآسيوية "بوكيمون"، إلا أن نجم المصارعة والممثل العالمي دوين جونسون Dwayne Johnson الشهير بـ "The Rock"، اضطر أن يتنكر في صورته من أجل طفلته، في عيد "الهالوين".

وشارك "The Rock" جمهوره عبر إنستقرام قصير له وهو يرقص لطفلته ياسمين، متنكراً بزي "بوكيمون"، مما أثار فرحتها البالغة.

وأشار جونسون إلى أنه تنكر في شخصية "بيكاتشو" من مسلسل "بوكيمون" لأنها المفضلة عند طفلته ياسمين، بالإتفاق مع وزوجته لورين هاشيان Lauren Hashian.

ونال الفيديو الذي يرقص فيه دوين جونسون لابنته بملابس "البوكيمون" أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة حتى الآن.

 


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