إيما واتسون "ملهمة العام"

كُرمت النجمة العالمية إيما واتسون Emma Watson بجائزة " ملهمة العام " خلال حضورها حفل توزيع جوائز مجلة Harper's Bazaar لنساء العام يوم أمس الإثنين في لندن .

وحضرت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً الحفل بإطلالة عصرية مميزة، حيث ارتدت فستاناً من مجموعة ديور لربيع صيف 2017 يتناسب مع أجواء عيد الهالوين.

وقد حضر الحفل العديد من النجمات العالميات مثل Keira Knightley و Laura Carmichael و Liz Hurley و Rosie Huntington-Whiteley إضافة إلى Felicity Jone.

يشار إلى أن إيما كانت قد حلت في المرتبة الـ12 ضمن لائحة أفضل امرأة مرموقة ومحترمة حول العالم لعام 2016، وذلك بعد الاستطلاع الذي أجراه موقع استطلاعات الرأي YouGov وشمل 23 دولة حول العالم.

يذكر أن إيما واتسون كانت قد أعلنت أنها قررت التوقف عن التمثيل لمدة عام من أجل القراءة والاهتمام بقضية حقوق المرأة.

هل حقاً أراد مايكل جاكسون الزواج بـ ايما واتسن في طفولتها؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن