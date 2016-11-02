4 نصائح لتنقية الدم.. أهمها تناول الخضراوات واشرب زنجبيل

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الدم هو جزء حيوى من الجسم يؤدى إلى العديد من المهام للجسم كتوفير المواد الغذائية والأكسجين فى أجزاء مختلفة من الجسم والذى يعد ضروريًا لعمل الأجهزة الأخرى بشكل صحيح كالكبد والكلى والجهاز اللمفاوى.

لذا يقدم التقرير بعض النصائح التى يجب اتباعها لتنقية الدم والحفاظ عليه خاليًا من السموم منها:

1. تناول الخضرًوات الورقية الخضراء:

فهى مصدر غنى بالفيتامينات المهمة ولها مزايا صحية عديدة تعمل على تنقية الدم، ومن الخضراوات السبانخ والبروكلى والكرنب، تحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة والسرطان والتى تعمل على إزالة السموم من الدم وتطهيره.

2.تناول بعض الفاكهة والعصائر:

مثل البرتقال والتوت والتفاح والكيوى والرمان والأناناس، فهى جيدة لتنقية الدم وتحتوى على العديد من المواد المضادة للسرطان ومحاربة الجذور الحرة.

3.الثوم:

يحتوى على مضاد حيوى طبيعى وخصائص أخرى تعمل على تنقية الدم بكفاءة، كما أن إضافته إلى النظام الغذائى يزيل الدهون السيئة من الدم، واحتوائه على مواد كيميائية نباتية تساعد فى التخلص من سموم الكبد.

4. تناول بعض المشروبات كالزنجبيل والنعناع والشاى الأخضر:

فجميعها من المشروبات التى تعمل على تطهير الدم وتساعد فى التخلص من السموم.