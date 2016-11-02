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الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 متهمين بخلية شقة الهرم

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الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 متهمين بخلية شقة الهرم الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 متهمين بخلية شقة الهرم

>كتب محمود نصر

تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة ( 14 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 4 متهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"شقة الهرم".

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 

 


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