أمن الغربية يضبط هاربًا من 6 أحكام وبحوزته 91 تذكرة هروين فى طنطا

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا من ضبط عاطل مطلوب فى أحكام قضائية وبحوزته تذاكر من مخدر الهروين.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ومن الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا، بتمكن النقيب محمد العسال معاون مباحث القسم بضبط "ن،أ،ح"، 26 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة سيجر بدائرة القسم، وهارب من تنفيذ 6 أحكام حضورية، وبحوزته 91 تذكرة هيروين.

وتم اصطحاب المتهم لديوان القسم وحرِّزت المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.