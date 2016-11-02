خادم الحرمين ورئيس إنغوشيا يبحثان التعاون الثنائي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، فخامة الرئيس يونس بيك بفكوروف، رئيس جمهورية إنغوشيا، والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بفخامة رئيس جمهورية إنغوشيا ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وفخامة الرئيس يونس بيك بفكوروف، رئيس جمهورية إنغوشيا جلسة مباحثات، جرى خلالها بحث التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال والمباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضره من الجانب الإنغوشي، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة اوليغ اوزيروف، وعضو مجلس الشيوخ للجمعية الفدرالية بروسيا الاتحادية بيلان خامتشييف، ورئيس المحكمة العليا ابراهيم فارغييف، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان والرئيس بفكوروف خلال جلسة المباحثات

الأمير فيصل بن بندر والأمير الدكتور منصور بن متعب والأمير متعب بن عبدالله والأمير محمد بن نايف