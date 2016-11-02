مفاجأة قطر تفتح بابها علي مصرعيه لكل من يرغب بدخولها مجاناً ودون تأشيرات .. تعرف على التفاصيل ..!!

فى خبر سار وغير متوقع أعلنت دولة قطر، السماح بدخول أراضيها بدون الحصول على تأشيرة ومجاناً لكل الجنسيات، من شتى بقاع الأرض، ويأتي هذا الخبر كسابقة دولية يتوقع لها الكثيرين النجاح، وتحقيق تدفق سياحي كبير لدولة قطر، صاحبة أعلى نمو اقتصادي فى العالم، والتي تستعد لإستضافة الحدث الأكبر فى العالم، وهو كأس العالم لكرة القدم “الدوحة 2022” .

دخول الأراضي القطرية بدون تأشيرة ومجاناً

هذا وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للسياحة بدولة قطر، عن دخول نظام تأشيرة العبور “ترانزيت” الجديدة حيز التنفيذ، والتي بدأت من اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2016، وبذلك يتمكن المسافر على متن الناقلة القطرية عبر مطار حمد ألدولي، والذين سيقضون حوالى خمس ساعات فى أنتظار رحلات المتابعة، من الحصول على تأشيرة “ترانزيت”، تسمح لهم بدخول الأراضي القطرية، لمدة تصل إلى اربعه أيام بدون تأشيرة ومجاناً، وستكون تلك الخدمة متاحة كافة الجنسيات، مع احتفاظ وزارة الداخلية القطرية، فى حق التقدير والموافقة على إصدار التأشيرات لمن داخل أراضي دولة قطر .

شبكةعيونالإخبارية

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