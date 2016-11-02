مقتل عشرات الانقلابيين في غارات للتحالف

أعلن الجيش اليمني امس الثلاثاء، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين، وحلفائهم من قوات صالح، في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وأعلنت المنطقة العسكرية الخامسة التابعة لقوات الجيش، في بيان لها أن غارات التحالف استهدفت خمس عربات للحوثيين في منطقة الوادي شمال مديرية مستبأ. وأضافت إن العشرات من الحوثيين الذين كانوا على متن تلك العربات سقطوا قتلى وجرحى جراء القصف الجوي. واكدت في بيان لها ان مدفعية القوات الحكومية والتحالف العربي، قصفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في مزارع الخضراء، بمحيط مدينة حرض، التي تشهد معارك مستمرة. وأوضحت بأن القصف أدى إلى تدمير عربة كاتيوشا.

هذا فيما سقط قتلى وجرحى في استمرار المعارك بين القوات الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح في ريف تعز. وذكرت مصادر عسكرية وميدانية ان معارك كر وفر في منطقة الشقب والقرى المحيطة في صبر الموادم جنوب شرق تعز. وكانت القوات الشرعية تقدمت وسيطرت على بعض المواقع لكن ما لبث المتمردون أن شنوا هجوما مضادا مصحوبا بقصف مدفعي.

واستمرت المواجهات ايضا في منطقة الصلو جنوب شرقي تعز. وقالت مصادر ميدانية ان الحوثيين وقوات صالح تشن منذ ايام هجوما كبيرا على مواقع القوات الشرعية في المنطقة وأنها تمكنت من السيطرة على تلة إستراتيجية. كما شن المتمردون هجوماً مدفعيا عنيفا على قرى الصلو. واستمرت المعارك بين الطرفين في جبل الضعيف بمنطقة بني عمر بمديرية الشمايتين جنوب غرب تعز.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، تصدت القوات الشرعية لهجوم للمتمردين على مواقعها، استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة. وشهدت مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجه قصفا مكثفا من قبل الجيش الوطني والتحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح ما اسفر عن تدمير منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للمتمردين في الشريط الساحلي في منطقة الدريهمي والصليف والخوخه في محافظة الحديدة، واخرى على معسكر الحفا وجبل نقم شرقي صنعاء. كما استهدفت تعزيزات للمليشيات في منطقة برتان بمديرية مناخة بمحافظة صنعاء. كما قصفت اهداف في نهم شرق العاصمة صنعاء.