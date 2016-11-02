سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2/11/2016 و إنخفاض فى سعر المعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث بدأت أسعار المعدن الأصفر في التراجع وعدم الاستقرار، بعد الأخبار التي انتشرت عن انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفضت أسعار الذهب بمقدار 20 جنيه، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 إلى 620 جنيه، وسجلت محلات الصاغة 4960 للجنيه الذهب، ووصل جرام عيار 24 إلى 709 جنيه، ويبدو أن السوق السوداء للعملة هي المتحكمة في سوق تداول الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2/11/2016

1 عيار 18 531 جنيه

2 عيار 21 620 جنيه

3 عيار 24 709 جنيه

4 الجنيه الذهب 4960 جنيه

5 أوقية الذهب 1284 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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